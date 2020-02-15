Я 18 летний фрилансер, для вас я могу:

1. Сделать качественный индивидуальный бит любого жанра с возможностью добавления некоторых живых инструментов: акустической гитары, электрогитары, барабанов.

2. Запись электрогитары, акустической гитары, барабанов, укулеле для ваших композиций по вашим табулатурам.

3. Сочинение собственных музыкальных композиций на гитаре, для вас.