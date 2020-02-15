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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я 18 летний фрилансер, для вас я могу:
1. Сделать качественный индивидуальный бит любого жанра с возможностью добавления некоторых живых инструментов: акустической гитары, электрогитары, барабанов.
2. Запись электрогитары, акустической гитары, барабанов, укулеле для ваших композиций по вашим табулатурам.
3. Сочинение собственных музыкальных композиций на гитаре, для вас.