"ДЭ". Методы саморазвития и самонаблюдения

http://vk.com/de_trening

Занимался группой с самого её образования 13.10.12 по сей день, за это время привлек к группе более 300 человек, которые участвуют ежедневно в жизни группы, репостят новости группы и ставят лайки, группа развилась за очень короткий срок и получила много хороших отзывов от своих участников. Есть своя методика которая себя зарекомендовала за это время, 80% успешность по привлечению людей к группе.