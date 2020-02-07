Администрирование онлайн-школ

Аввакумова Елизавета, 23 года. Ищу удаленную работу администратором онлайн-школы.

В 2020 году прошла расширенный двухмесячный курс «Администратор онлайн-школы» под чутким

руководством Эли Ходус (@ehodus. Также прошла курс «Копирайтер от А до Я» и «Web Дизайнер».

Чем я могу быть полезна:

избавлю Вас от технической рутины в Вашем онлайн-проекте, создам сайт и визуальный контент, а также Вам не придется искать Web-дизайнера и копирайтера, так как я обладаю всеми необходимыми навыками для достижения максимальных результатов.

Мои личные качества:

умение находить общий язык с людьми;

- умение управлять своим временем;

- ответственность;

- внимательность;

- вежливость;

- обладание эмоциональной устойчивостью;

- обладание внутренней мотивацией.

Я мечтаю развиваться как внутри проекта, так и выполнять разовые заказы по

созданию сайтов.

С более детальной информацией о моих навыках и умениях можете ознакомиться на сайте http://project2043499.tilda.ws/.

Телефон для связи, а так же мессенджеры Whatsapp, Telegram:89160697845

Почта: [email protected]