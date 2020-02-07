Администрирование онлайн-школ

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аввакумова Елизавета, 23 года. Ищу удаленную работу администратором онлайн-школы.
В 2020 году прошла расширенный двухмесячный курс «Администратор онлайн-школы» под чутким
руководством Эли Ходус (@ehodus. Также прошла курс «Копирайтер от А до Я» и «Web Дизайнер».
Чем я могу быть полезна:
избавлю Вас от технической рутины в Вашем онлайн-проекте, создам сайт и визуальный контент, а также Вам не придется искать Web-дизайнера и копирайтера, так как я обладаю всеми необходимыми навыками для достижения максимальных результатов.
Мои личные качества:
умение находить общий язык с людьми;
- умение управлять своим временем;
- ответственность;
- внимательность;
- вежливость;
- обладание эмоциональной устойчивостью;
- обладание внутренней мотивацией.
Я мечтаю развиваться как внутри проекта, так и выполнять разовые заказы по
созданию сайтов.
С более детальной информацией о моих навыках и умениях можете ознакомиться на сайте http://project2043499.tilda.ws/.
Телефон для связи, а так же мессенджеры Whatsapp, Telegram:89160697845
Почта: [email protected]