Я – копирайтер и ASO-специалист с глубоким пониманием текстов, которые работают, и стратегий, которые продвигают.
Как копирайтер, я создаю:
Уникальные и цепляющие тексты, которые выделяют бренд.
Контент, оптимизированный для SEO и ориентированный на потребности аудитории.
Конверсийные тексты для лендингов, соцсетей и email-рассылок.
Как ASO-специалист, я:
Анализирую рынок и ключевые запросы для максимального охвата приложения.
Разрабатываю метаданные и описания, которые выводят приложение в топ.
Провожу A/B-тесты для улучшения видимости и конверсии.