Я – копирайтер и ASO-специалист с глубоким пониманием текстов, которые работают, и стратегий, которые продвигают.

Как копирайтер, я создаю:

Уникальные и цепляющие тексты, которые выделяют бренд.

Контент, оптимизированный для SEO и ориентированный на потребности аудитории.

Конверсийные тексты для лендингов, соцсетей и email-рассылок.

Как ASO-специалист, я: