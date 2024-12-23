ASO-специалист

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4 месяца назад
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Я – копирайтер и ASO-специалист с глубоким пониманием текстов, которые работают, и стратегий, которые продвигают.

Как копирайтер, я создаю:

  • Уникальные и цепляющие тексты, которые выделяют бренд.

  • Контент, оптимизированный для SEO и ориентированный на потребности аудитории.

  • Конверсийные тексты для лендингов, соцсетей и email-рассылок.

Как ASO-специалист, я:

  • Анализирую рынок и ключевые запросы для максимального охвата приложения.

  • Разрабатываю метаданные и описания, которые выводят приложение в топ.

  • Провожу A/B-тесты для улучшения видимости и конверсии.