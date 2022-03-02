Битрикс24 | Администрация города Иркутск

В ходе моей работы по данному проекту было выполнено:

Написание многоступенчатого бизнес процесса для соблюдения цепочки обработки обращений граждан, начиная от назначения ответственного за ответ на обращение сотрудника, и заканчивая согласованием ответа руководящими должностями, с записью в справочник вопросов-ответов;

Перенос форм муниципальных услуг на сайте администрации в CRM формы Битрикс24;

Написание бизнес процесса для сбора данных форм и направления их по соответствующим комитетам;

Внедрение базы знаний Битрикс24, для удобного и быстрого доступа ко всей важной информации;

Обучение сотрудников учреждения работе с Битрикс24 с учетом их функциональных обязанностей.