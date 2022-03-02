Битрикс24 | Стоматология Флоренция

Работы по данному проекту состояли из следующих пунктов:

Настройка CRM Битрикс24 для работы менеджеров по продажам, облегчения ведения базы пациентов, составления и хранения истории болезни и всех сопутствующих документов;

Настройка отдельной воронки для взаимодействий с врачами, в которую попадают сделки по туннелю копирования, и очищаются от нерелевантной информации, чтобы лечащий персонал мог взаимодействовать только с той, информацией, которая важна;

Интеграция и обучение по приложению для финансового учета в компании из Битрикс24.Маркет, для планирования статей доходов и частичных платежей по сделкам;

Настройка календаря бронирования услуг, где в прозрачном режиме менеджеры и врачи могут выбрать удобное окно для записи на процедуру;

Обучение врачей, менеджеров и руководителей основам Битрикс24, интерфейсу, хореографии заполнения карточек, получения аналитики, постановки задач и их контролю.