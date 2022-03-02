Битрикс24 | Строй Лига

В рамках внедрения было выполнено:
Подключение всех используемых компанией каналов лидогенерации - IP облачная телефония, соц. сети и мессенджеры;
Настройка сквозной аналитики и колл-трекинга по всем используемым каналам маркетинга;
Настройка 6-ти воронок продаж и услуг, по релевантным компании направлениям деятельности;
Создание туннелей между воронками, для гармоничного и адаптивного хода работы;
Написание 5-ти бизнес процессов для сопровождения замеров, рекламаций и для помощи менеджеру в продвижении сделок по воронкам;
Автоматизация контроля забытых лидов и задач;
Обучение сотрудников, руководителей и администратора всему необходимому для комфортной работы с Битрикс24.