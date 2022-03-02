Битрикс24 | Строй Лига

В рамках внедрения было выполнено:

Подключение всех используемых компанией каналов лидогенерации - IP облачная телефония, соц. сети и мессенджеры;

Настройка сквозной аналитики и колл-трекинга по всем используемым каналам маркетинга;

Настройка 6-ти воронок продаж и услуг, по релевантным компании направлениям деятельности;

Создание туннелей между воронками, для гармоничного и адаптивного хода работы;

Написание 5-ти бизнес процессов для сопровождения замеров, рекламаций и для помощи менеджеру в продвижении сделок по воронкам;

Автоматизация контроля забытых лидов и задач;

Обучение сотрудников, руководителей и администратора всему необходимому для комфортной работы с Битрикс24.