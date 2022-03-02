Битрикс24 | Valiyev GC

В рамках моей работы было выполнено:

Миграция базы контрагентов из 1С;

Импорт списка услуг;

Интеграция с офисной IP АТС Yeastar S50;

Настройка четырех воронок продаж, релевантных деятельности компании;

Настройка автоматизации контроля забытых лидов;

Интеграции с сайтом компании;

Написание бизнес процессов для контроля и учета услуги ИТС, для автоматизации согласования отпусков и отсутствий;

Объединение пользователей в группы по направлениям деятельности;

Обучение пользователей правильной хореографии ведения карточек CRM и основам использования Битрикс24;

Сопровождение и администрирование.