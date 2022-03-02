Битрикс24 | Valiyev GC

В рамках моей работы было выполнено:
Миграция базы контрагентов из 1С;
Импорт списка услуг;
Интеграция с офисной IP АТС Yeastar S50;
Настройка четырех воронок продаж, релевантных деятельности компании;
Настройка автоматизации контроля забытых лидов;
Интеграции с сайтом компании;
Написание бизнес процессов для контроля и учета услуги ИТС, для автоматизации согласования отпусков и отсутствий;
Объединение пользователей в группы по направлениям деятельности;
Обучение пользователей правильной хореографии ведения карточек CRM и основам использования Битрикс24;
Сопровождение и администрирование.