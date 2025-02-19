В почти нетронутом месте, с чарующей природной красотой, в заливе Элунда с видом на остров Спиналонга, роскошный курорт встречает своих гостей, как будто приветствуя их в своем доме, знакомя их с историей и местной культурой. Его архитектура прекрасно вписалась в средиземноморский пейзаж, а дизайн интерьера, вдохновленный прошлым Крита, вызывает ощущение абсолютного спокойствия и умиротворения. Изюминка отеля Haven at Blue Palace — роскошные люксы и частные виллы, предназначенные для взыскательных путешественников. Мир сдержанной роскоши, умиротворяющей эстетики и греческой элегантности.