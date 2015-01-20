Bomond (CMS Joomla VirtueMart) наполнение товарами

Добавлена
9 лет назад
815 просмотров
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Салон французской моды Бомонд Париж

Список выполненных работ:

1. Стартовое добавление карточек товаров.

1.1 "Заливка" фото, предоставленных студией.

1.2 Заполнение полей характеристик (цена, артикул, краткие х-ки, размеры и т.д.).

2. Короткие описания к некоторым популярным товарам.