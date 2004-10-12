Меня зовут Михаил. Я представитель SSM-агенства - AMAI.
Занимаемся действительно широким спектром услуг для компаний и частных лиц.
Предлагаем следующее:
- Фирменный стиль
- Ведение соц.сетей
- Контент планирование
- Создание контента (Reels / Shorts)
- Монтаж и обработка контента
- Таргетированная реклама
- Создание бренда под ключ
Искренне убеждён, что мы можем помочь решить Ваши задачи. Даже если Вас интересует очень специфические задачи - мы решим их профессионально!
Пишите в сообщения вашу задачу и мы обсудим все детали: кратко и по делу!
Ознакомиться с работой агентства можете здесь - https://disk.yandex.ru/d/uuJHUdQc3aYziQ