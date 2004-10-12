Меня зовут Михаил. Я представитель SSM-агенства - AMAI .

Занимаемся действительно широким спектром услуг для компаний и частных лиц.



Предлагаем следующее :



- Фирменный стиль

- Ведение соц.сетей

- Контент планирование

- Создание контента (Reels / Shorts)

- Монтаж и обработка контента

- Таргетированная реклама

- Создание бренда под ключ



Искренне убеждён, что мы можем помочь решить Ваши задачи. Даже если Вас интересует очень специфические задачи - мы решим их профессионально!



Пишите в сообщения вашу задачу и мы обсудим все детали: кратко и по делу!



Ознакомиться с работой агентства можете здесь - https://disk.yandex.ru/d/uuJHUdQc3aYziQ