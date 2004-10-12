Брендинг

Добавлена
5 месяцев назад
1 просмотр
htmlimage (4).png
htmlimage (3).png
htmlimage (11).png
htmlimage (5).png
htmlimage (9).png
htmlimage (12).png
htmlimage (10).png
htmlimage (6).png
htmlimage (8).png
htmlimage (7).png

Меня зовут Михаил. Я представитель SSM-агенства - AMAI.
Занимаемся действительно широким спектром услуг для компаний и частных лиц.

Предлагаем следующее:

- Фирменный стиль
- Ведение соц.сетей
- Контент планирование
- Создание контента (Reels / Shorts)
- Монтаж и обработка контента
- Таргетированная реклама
- Создание бренда под ключ

Искренне убеждён, что мы можем помочь решить Ваши задачи. Даже если Вас интересует очень специфические задачи - мы решим их профессионально!

Пишите в сообщения вашу задачу и мы обсудим все детали: кратко и по делу!

Ознакомиться с работой агентства можете здесь - https://disk.yandex.ru/d/uuJHUdQc3aYziQ