Детская школа по шахматам

У клиента был запрос на создание сайта для своей онлайн-школы по шахматам для детей от 4 лет.

ТЗ задание:

-сделать дизайн в Figma и перенести дизайн на платформу Tilda.

-акцентировать внимание на цветовой палитре оранжевого и бирюзового цвета.

-оформление должно получиться в детском стиле и передавать игровую стилистику игры в шахматы.

-сделать отдельные страницы о преподавателях школы, абонементы, игра таврели.

-целевое действие на сайте-записаться на бесплатное пробное занятие.

Для создания сайта были использованы:

-живые фотографии учеников и преподавателей школы.

-для иллюстрации некоторые изображения были отрисованы в ручную. Элементы шахматных фигур были взяты со стоков.

-была добавлена step-by-step анимация для перемещения фигур по правилам шахмат.

-подключены приемники данных о заявках (оповещение о новой заявке) telegram, почта email.

В общей сложности работа по созданию сайта заняла 1,5 месяца.