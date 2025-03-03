Детская школа по шахматам

У клиента был запрос на создание сайта для своей онлайн-школы по шахматам для детей от 4 лет.
ТЗ задание:
-сделать дизайн в Figma и перенести дизайн на платформу Tilda.
-акцентировать внимание на цветовой палитре оранжевого и бирюзового цвета.
-оформление должно получиться в детском стиле и передавать игровую стилистику игры в шахматы.
-сделать отдельные страницы о преподавателях школы, абонементы, игра таврели.
-целевое действие на сайте-записаться на бесплатное пробное занятие.
Для создания сайта были использованы:
-живые фотографии учеников и преподавателей школы.
-для иллюстрации некоторые изображения были отрисованы в ручную. Элементы шахматных фигур были взяты со стоков.
-была добавлена step-by-step анимация для перемещения фигур по правилам шахмат.
-подключены приемники данных о заявках (оповещение о новой заявке) telegram, почта email.
В общей сложности работа по созданию сайта заняла 1,5 месяца.