Domostroy21.ru

Добавлена
9 лет назад
139 просмотров
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- Поиск необходимого контента по темам сайта: ландшафтный дизайн, строительство, ремонт и отделочные работы, мебель, интерьер, архитектура и дизайн 

- Создание категорий 

- Редактирование текстов 

- Публикация статей на движке DataLife Engine и подбор тематических картинок 

Domostroy21.docx
14 КБ