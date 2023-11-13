Eco Cabins

Наполнение сайтов
Добавлена
месяц назад
1 просмотр
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Landing page модульних будинків, де кожен дизайнерський елемент перетворюється в інтерактивний вигляд завдяки HTML, CSS та JavaScript. Застосовуючи новаторські технології та анімацію, моя верстка не лише відображає естетику будівель, але й привертає увагу відвідувачів. Роблю так, щоб кожен лендінг був не тільки інформативним, але й захоплюючим враженням про переваги та унікальність модульних будинків.

HTML/CSS, Js