Frontend

Добавлена
3 месяца назад
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chubuk-laboratory.netlify.app_(Nest Hub Max) (1).png

  • HTML5 и CSS3 для базовой структуры и стилей, включая семантические теги

  • JavaScript для интерактивности

  • Возможно, использование фреймворков вроде React или Vue.js для динамических элементов

Описание:
Статический сайт-визитка для технической лаборатории, разработанный с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. Реализованы:

  • Адаптивный дизайн для всех устройств.

  • Форма обратной связи с автоматической обработкой через Netlify Forms 9.

  • Интеграция с CDN Netlify для глобального ускорения загрузки 6.
    Технологии: Netlify, Git, JavaScript, CSS3.