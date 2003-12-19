HTML5 и CSS3 для базовой структуры и стилей, включая семантические теги
JavaScript для интерактивности
Возможно, использование фреймворков вроде React или Vue.js для динамических элементов
Описание:
Статический сайт-визитка для технической лаборатории, разработанный с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. Реализованы:
Адаптивный дизайн для всех устройств.
Форма обратной связи с автоматической обработкой через Netlify Forms 9.
Интеграция с CDN Netlify для глобального ускорения загрузки 6.
Технологии: Netlify, Git, JavaScript, CSS3.