Игры: GameStyle.ru
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Добавлена131 просмотр
12 лет назад
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Регулярное написание статьей на тему браузерных игры и MMORPG. Аналитика по новинкам индустрии.
Все статьи неизменно набирали несколько комментариев и были интересны публике.
Был подписан, как Исламов Дмитрий