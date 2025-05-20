Инфографика для маркетплейсов

Давайте знакомиться! Я - Евгения @Jeni_Beliakova, создаю карточки товаров для маркетплейсов Wildberries и OZON.
Сотрудничая со мной, Вы гарантированно получите индивидуальный подход, креативность и, как следствие, качественную работу, выполненную в кратчайшие сроки!
От Вас потребуется:
🔻ТЗ (желательно)
🔻фото товара в хорошем качестве
🔻описание товара и его характеристики
Прайс на мои услуги:
🔸главный слайд – 9,5🇧🇾/ 250🇷🇺
🔸2-й и последующие слайды – 7,5🇧🇾/200🇷🇺
🔸размерная сетка 13🇧🇾/350🇷🇺
❗️Предоплата - 50%
Для связи со мной можно использовать:
Telegram: @Jeni_Beliakova
Email: [email protected]