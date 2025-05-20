Инфографика для маркетплейсов

Давайте знакомиться! Я - Евгения @Jeni_Beliakova, создаю карточки товаров для маркетплейсов Wildberries и OZON.

Сотрудничая со мной, Вы гарантированно получите индивидуальный подход, креативность и, как следствие, качественную работу, выполненную в кратчайшие сроки!

От Вас потребуется:

🔻ТЗ (желательно)

🔻фото товара в хорошем качестве

🔻описание товара и его характеристики

Прайс на мои услуги:

🔸главный слайд – 9,5🇧🇾/ 250🇷🇺

🔸2-й и последующие слайды – 7,5🇧🇾/200🇷🇺

🔸размерная сетка 13🇧🇾/350🇷🇺

❗️Предоплата - 50%

Для связи со мной можно использовать:

Telegram: @Jeni_Beliakova

Email: [email protected]