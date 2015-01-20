Интернет-магазин / Joomla VirtueMart

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Товары для спорта и отдыха Фан Спорт
Список выполненных работ:
1. Добавление карточек товаров.
1.1 Поиск в Сети максимально подробных описаний товаров и аккуратное их оформление на сайте (пример на фото внизу).
1.2 Заполнение полей характеристик (цена, артикул, краткие х-ки, размеры и т.д.);
1.3 Поиск качественных изображений с последующей их обработкой (нужные размеры, однотипный фон, устранение логотипов и т.д.).
В качестве дополнительных услуг предлагаю:
- повышение уникальности описаний;
- корректировка цен;
- удаление дубляжей;
- проверка на соответствие категории.