Интернет-магазин / Joomla VirtueMart

Товары для спорта и отдыха Фан Спорт

Список выполненных работ:

1. Добавление карточек товаров.

1.1 Поиск в Сети максимально подробных описаний товаров и аккуратное их оформление на сайте (пример на фото внизу).

1.2 Заполнение полей характеристик (цена, артикул, краткие х-ки, размеры и т.д.);

1.3 Поиск качественных изображений с последующей их обработкой (нужные размеры, однотипный фон, устранение логотипов и т.д.).

В качестве дополнительных услуг предлагаю:

- повышение уникальности описаний;

- корректировка цен;

- удаление дубляжей;

- проверка на соответствие категории.