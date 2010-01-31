Интернет-магазин мужской одежды EGOS

http://www.egos.com.ua/category/folgore/

Заполнение товаров в интернет-магазин.

Движок webAsyst.

Моя работа состояла в написании названия товара, порезке фото под нужный размер, забивке характеристик (размер, сопутствующие товары) и очень краткого описания.

Заполняла разделы "Свитера и джемпера" и "Джемпера хлопок".

Размещала эти товары на prom.ua (http://egos.prom.ua/product_list/group_137669) и slando.com.ua с написанием текста объявления и заливкой фото.