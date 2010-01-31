Интернет-магазин мужской одежды EGOS
Наполнение сайтов
Добавлена157 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.egos.com.ua/category/folgore/
Заполнение товаров в интернет-магазин.
Движок webAsyst.
Моя работа состояла в написании названия товара, порезке фото под нужный размер, забивке характеристик (размер, сопутствующие товары) и очень краткого описания.
Заполняла разделы "Свитера и джемпера" и "Джемпера хлопок".
Размещала эти товары на prom.ua (http://egos.prom.ua/product_list/group_137669) и slando.com.ua с написанием текста объявления и заливкой фото.