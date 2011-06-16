Контент для сайта Нова-Проммонтаж

Наполнение сайтов
Добавлена
13 лет назад
190 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://nova-pm.org.ua

Длительная работа с заказчиком. Наполнение сайта информацией о предоставляемых услугах и продукции. Детальное изучение специфики деятельности фирмы. Подбор ключей и последующая рекламная кампания в Google AdWords.

Веду работу с разделами сайта, корректированием и добавлением материалов.