Контент для сайта Нова-Проммонтаж

http://nova-pm.org.ua

Длительная работа с заказчиком. Наполнение сайта информацией о предоставляемых услугах и продукции. Детальное изучение специфики деятельности фирмы. Подбор ключей и последующая рекламная кампания в Google AdWords.

Веду работу с разделами сайта, корректированием и добавлением материалов.