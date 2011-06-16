Контент для сайта рекламного агенства

http://www.z-proekt.km.ua

Наполнение всех разделов сайта согласно требованиям заказчика. Подбор фото и информации, работа с ключами.

Подробное изучение принципов работы конкурирующих местных агентств, внесение предложений по улучшению информационного наполнения.

Последующая работа с разделами сайта, корректирование и добавление материалов.