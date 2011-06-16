Контент для сайта рекламного агенства
Наполнение сайтов
Добавлена248 просмотров
13 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение всех разделов сайта согласно требованиям заказчика. Подбор фото и информации, работа с ключами.
Подробное изучение принципов работы конкурирующих местных агентств, внесение предложений по улучшению информационного наполнения.
Последующая работа с разделами сайта, корректирование и добавление материалов.