Контент для сайта рекламного агенства

Наполнение сайтов
Добавлена
13 лет назад
248 просмотров
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http://www.z-proekt.km.ua

Наполнение всех разделов сайта согласно требованиям заказчика. Подбор фото и информации, работа с ключами.

Подробное изучение принципов работы конкурирующих местных агентств, внесение предложений по улучшению информационного наполнения.

Последующая работа с разделами сайта, корректирование и добавление материалов.