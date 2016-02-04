Контент-менеджер на sotmarket.ru (CRM - самописная

Работа контент-менеджером 4 года. Добавление характеристик, рерайт или копирайт описания короткого и полного. Обработка фото (удаления фона, цветовая коррекция изображения). Работа с прайсами. Проверка на ошибки других контент-менеджеров.

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