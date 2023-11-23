Корпоративный сайт для ИТ компании по разработке мобильных приложений

Наполнение сайтов
Добавлена
месяц назад
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Задачи: создать сайт, который будет привлекать потенциальных клиентов компании по разработке мобильных приложений, предоставлять им необходимую информацию о услугах компании и ее проектах, а также обеспечивать удобный и простой способ связи с компанией для заказа услуг.

Решение: анализ потребностей компании и ее целевой аудитории, разработали дизайн сайта, создали информационный контент, оптимизировали сайт для поисковых систем, адаптировали его для мобильных устройств и интегрировали формы обратной связи

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