Менеджер маркетплейса

Я менеджер по работе с Wildberries. Моя основная
компетенция: работа в личном кабинете поставщика. Совсем недавно я закончила курсы по
работе с маркетплейс, набралась практического опыта и ищу свой первый проект. Я хочу
предложить вам свои услуги. Я готова взять на себя ответственность за: - работу с контентом:
заведение спецификаций, заполнение карточек товара (описание, название, характеристики),
загрузка фотографий и подготовка продающих макетов. - управление поставками:
формирование заказа, контроль отгрузок, контроль остатков и отслеживание платного
хранения, отслеживание своевременного пополнения ассортимента товаров на маркетплейсе.
- ежедневный контроль за ценами, помощь в ценообразовании, анализ продаж, мониторинг
позиций карточек товара в поисковой выдаче маркетплейса, анализ конкурентов. -
продвижение товаров на маркетплейсе: участие в акциях, установление скидок и промокодов,
настройка рекомендаций и рекламных кампаний. - взаимодействие с технической поддержкой
маркетплейса - ежедневная работа с отзывами и вопросами покупателей - отслеживание
нововведений и новостей маркетплейса - сбор данных и формирование еженедельной
отчетности Мои личные качества: - умение работать с google таблицами и excel Умею
расставлять приоритеты и планировать. Обладаю стрессоустойчивостью. Способна принимать
решения. Буду рада работать с вами. Все детали можем обсудить по телефону или в what’s
upp. Телефон для связи: 89273465933 Очень жду обратной связи