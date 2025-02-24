Менеджер маркетплейса

Я менеджер по работе с Wildberries. Моя основная

компетенция: работа в личном кабинете поставщика. Совсем недавно я закончила курсы по

работе с маркетплейс, набралась практического опыта и ищу свой первый проект. Я хочу

предложить вам свои услуги. Я готова взять на себя ответственность за: - работу с контентом:

заведение спецификаций, заполнение карточек товара (описание, название, характеристики),

загрузка фотографий и подготовка продающих макетов. - управление поставками:

формирование заказа, контроль отгрузок, контроль остатков и отслеживание платного

хранения, отслеживание своевременного пополнения ассортимента товаров на маркетплейсе.

- ежедневный контроль за ценами, помощь в ценообразовании, анализ продаж, мониторинг

позиций карточек товара в поисковой выдаче маркетплейса, анализ конкурентов. -

продвижение товаров на маркетплейсе: участие в акциях, установление скидок и промокодов,

настройка рекомендаций и рекламных кампаний. - взаимодействие с технической поддержкой

маркетплейса - ежедневная работа с отзывами и вопросами покупателей - отслеживание

нововведений и новостей маркетплейса - сбор данных и формирование еженедельной

отчетности Мои личные качества: - умение работать с google таблицами и excel Умею

расставлять приоритеты и планировать. Обладаю стрессоустойчивостью. Способна принимать

решения. Буду рада работать с вами. Все детали можем обсудить по телефону или в what’s

upp. Телефон для связи: 89273465933 Очень жду обратной связи