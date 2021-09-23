Менеджер по работе с Wildberries

Здравствуйте! Я начинающий аккаунт-менеджер Wildberries. Чтобы облегчить Вам работу, а также увеличить

количество продаж Вашего товара, а, соответственно, прибыль, предлагаю Вам свои

услуги по работе с Wildberries, как временно, так и на постоянной основе. Что я могу для Вас сделать: Регистрация поставщика на сайте Wildberries. Создание/работа с карточками товара (характеристики, загрузка фото/видео контента, ключевики,

категории) Ценообразование Настройка рекомендаций к товарам Оформление поставок Консультация по упаковке и маркировке Создание этикеток для упаковки Отслеживание и участие в акциях Отслеживание обезличенных товаров Решение проблем с технической поддержкой Контроль остатков товаров Анализ отчетов