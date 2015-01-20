Моторки (CMS OpenCart)

Интернет-магазин Моторки

Тематика: лодочные моторы / электромоторы, надувные лодки, катера, полезные аксессуары.

Список выполненных работ:

1. Добавление карточек товаров.

1.1 Поиск в Сети максимально подробных описаний товаров и аккуратное их оформление на сайте.

1.2 Заполнение подробных характеристик (+ "тайтлы", "кейворды" и т.д.).

1.3 Поиск качественных изображений с последующей их обработкой (нужные размеры, однотипный фон, устранение логотипов и т.д.).

2. Описание категорий товаров (+ "ключевики")