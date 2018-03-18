Наполнение Интернет магазин "Среда Обитания"

1С:Битрикс. ТЗ карточки включало:

1) Фото (с дизайном концепта для бренда);

2) Чертеж;

3) Ссылка на видео коллекции или (при его отсутствии) видео о бренде;

4) Фото комплектации;

5) Описание (100% уникальность текста шаблона -- для каждой группы отдельный шаблон);

6) Характеристики;

7) Дополнительная информация с фото;

8) Перелинковка товаров по цвету и размеру;

9) Формирование комплекта (карточки для комплекта создаются в отдельной части админки);

10) Рекомендуемые товары.