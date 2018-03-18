Наполнение Интернет магазин "Среда Обитания"

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1С:Битрикс. ТЗ карточки включало:
1) Фото (с дизайном концепта для бренда);
2) Чертеж;
3) Ссылка на видео коллекции или (при его отсутствии) видео о бренде;
4) Фото комплектации;
5) Описание (100% уникальность текста шаблона -- для каждой группы отдельный шаблон);
6) Характеристики;
7) Дополнительная информация с фото;
8) Перелинковка товаров по цвету и размеру;
9) Формирование комплекта (карточки для комплекта создаются в отдельной части админки);
10) Рекомендуемые товары.