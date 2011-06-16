Наполнение интернет-магазина
Наполнение сайтов
Добавлена316 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение товарного каталога интернет-магазина домашнего текстиля и сопутствующих товаров. Составление описаний товаров и категорий, заполнение характеристик и других параметров, поиск и обработка фото. Ведение ленты новостей, написание информационных страниц и познавательных статей. Web Asyst Shop-Script CMS.