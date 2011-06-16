Наполнение интернет-магазина

http://sweet-home.kh.ua/

Наполнение товарного каталога интернет-магазина домашнего текстиля и сопутствующих товаров. Составление описаний товаров и категорий, заполнение характеристик и других параметров, поиск и обработка фото. Ведение ленты новостей, написание информационных страниц и познавательных статей. Web Asyst Shop-Script CMS.