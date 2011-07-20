Наполнение интернет-магазина

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Добавлена231 просмотр
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение товарного каталога интернет-магазина Студии Аквадизайна: гидромассажные ванны, душевые кабины, межкомнатные и входные двери, сопутствующие товары. Для каждой позиции внесены характеристики, загружены фото, составлены описания, заполнены дополнительные параметры. Simpla CMS.