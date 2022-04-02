Наполнение интернет-магазинов на OpenCart

Поддержка сайтов https://hyper-trade.ru, https://nermin-techno.by/

Создание баннеров, схем сборки расходных материалов, векторных изображений. Оформление таблиц, статей. Написание текстов для разделов сайта, наполнение товарами.

При необходимости могу провести предметную фотосъемку для вашего сайта. Либо обработать имеющиеся фотографии.

Настрою и оформлю заявки с сайта в телеграм.

Ключевые навыки: HTML/CSS/JavaScript; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Профессионально владею OpenCart CMS. Внедрю любой функционал, доработаю сайт, исправлю дизайн. Также могу перенести ваш сайт на другой хостинг/домен.