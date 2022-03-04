Наполнение сайта на базе ХОРОШОП

- проработка структуры сайта исходя их товарной категории, прописание харакетристик по размерам, цветам, материалам и т.д.
- перейменнование все изображений по шаблону "категория_дизайн_штрикод" для оптимизации СЕО сайта
- создание мокапов из товаров в белом цвете и макетов для печати (так на обложки мы не делали фото всех дизайнов, мы взяли белую, на ее базе в photoshop создали мокап на который потом накладывали макеты для печати, так все фотографии выглядят красиво и одинаково (но не всегда это применимо))
- загрузка фото и характеристик на сайт
- проверка что нет ошибок и все товары отображаються