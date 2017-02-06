Наполнение сайтов. WebAssyst, MODx.

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- Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WebAssyst, 1C-Битрикс, MODx)
- Работа с фотографиями (обрезка, редактирование);
- Уникальные тексты.
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- Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.
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