Наполнение сайтов. WebAssyst, MODx.

Предлагаю Вам выполнение различных работ по созданию и публикации контента:

Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WebAssyst, 1C-Битрикс, MODx)

Работа с фотографиями (обрезка, редактирование);

Уникальные тексты.

Составление баз данных.

Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.

А также:Личные качества: готов рутинной и монотонной работе, работа на результат, ответственность.

Всегда онлайн.