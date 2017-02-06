Наполнение сайтов. WebAssyst, MODx.

Добавлена
7 лет назад
127 просмотров
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Предлагаю Вам выполнение различных работ по созданию и публикации контента:

  • Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WebAssyst, 1C-Битрикс, MODx)
  • Работа с фотографиями (обрезка, редактирование);
  • Уникальные тексты.
А  также:
  • Составление баз данных.
  • Набор текстов, перевод  из PDF и других графических форматов в WORD.
Личные качества: готов рутинной и монотонной работе, работа на результат, ответственность.

Всегда онлайн.