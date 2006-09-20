Наповнення сайтів

Створення контенту – написання статей, новин, блогів, описів товарів, послуг.
Оптимізація текстів – SEO-просування для покращення позицій у пошукових системах.
Розміщення мультимедіа – додавання фото, відео, інфографіки.
Оновлення інформації – зміна цін, акцій, контактів, послуг.
Робота з CMS – адміністрування контенту через WordPress, Joomla, OpenCart тощо.
Переклад контенту – багатомовне наповнення (за потреби).
Контроль якості – перевірка текстів на унікальність, орфографію, зручність читання.