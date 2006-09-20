Наповнення сайтів

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3 месяца назад
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  • Створення контенту – написання статей, новин, блогів, описів товарів, послуг.

  • Оптимізація текстів – SEO-просування для покращення позицій у пошукових системах.

  • Розміщення мультимедіа – додавання фото, відео, інфографіки.

  • Оновлення інформації – зміна цін, акцій, контактів, послуг.

  • Робота з CMS – адміністрування контенту через WordPress, Joomla, OpenCart тощо.

  • Переклад контенту – багатомовне наповнення (за потреби).

  • Контроль якості – перевірка текстів на унікальність, орфографію, зручність читання.