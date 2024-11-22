Наповнення сайту товірів для тварин - epet.com.ua
Заповнення карток товарів: внесення назв, категорій, характеристик, цін, фото та описів.
Створення категорій: організація товарів за типами (корм для собак, іграшки для котів, аксесуари для гризунів та ін.).
Оновлення асортименту: додавання нових товарів і видалення позицій, що зняті з продажу.
Актуалізація інформації: перевірка та оновлення цін, акційних пропозицій, наявності товарів.
Створення привабливих текстів: детальний опис особливостей товару, його переваг, способу використання.
Оптимізація для SEO: написання текстів з ключовими словами для покращення видимості сайту в пошукових системах.
Обробка зображень: редагування фото товарів (корекція кольору, обрізка, створення колажів).
Написання статей: створення корисних текстів про догляд за тваринами, вибір корму, аксесуарів тощо.