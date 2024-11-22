Наповнення сайту товірів для тварин - epet.com.ua

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5 месяцев назад
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  • Заповнення карток товарів: внесення назв, категорій, характеристик, цін, фото та описів.

  • Створення категорій: організація товарів за типами (корм для собак, іграшки для котів, аксесуари для гризунів та ін.).

  • Оновлення асортименту: додавання нових товарів і видалення позицій, що зняті з продажу.

  • Актуалізація інформації: перевірка та оновлення цін, акційних пропозицій, наявності товарів.

  • Створення привабливих текстів: детальний опис особливостей товару, його переваг, способу використання.

  • Оптимізація для SEO: написання текстів з ключовими словами для покращення видимості сайту в пошукових системах.

  • Обробка зображень: редагування фото товарів (корекція кольору, обрізка, створення колажів).

  • Написання статей: створення корисних текстів про догляд за тваринами, вибір корму, аксесуарів тощо.