Наповнення сайту товірів для тварин - epet.com.ua

Заповнення карток товарів: внесення назв, категорій, характеристик, цін, фото та описів.

Створення категорій: організація товарів за типами (корм для собак, іграшки для котів, аксесуари для гризунів та ін.).

Оновлення асортименту: додавання нових товарів і видалення позицій, що зняті з продажу.

Актуалізація інформації: перевірка та оновлення цін, акційних пропозицій, наявності товарів.

Створення привабливих текстів: детальний опис особливостей товару, його переваг, способу використання.

Оптимізація для SEO: написання текстів з ключовими словами для покращення видимості сайту в пошукових системах.

Обробка зображень: редагування фото товарів (корекція кольору, обрізка, створення колажів).