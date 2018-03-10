Окна Панорама - oknapanorama.by

Август 2017 — февраль 2018

Следил за стабильной работой сайта, вносил правки, добавлял контент, вел товарный перечень на торговых площадках (deal.by, pulscen.by, dom,by, tam.by и т.п.), обновлял информацию об акциях и филиалах компании, занимался поиском информационных интернет-площадок для размещения рекламы.

Устроился в эту компанию на условиях: полный рабочий день, 5/2, работа в офисе. При устройстве менеджер сказал, что спустя некоторое время возможен переход на удалённую работу, но этого не произошло, поэтому я вынужден был покинуть компанию.