Перепечатка текстов

Процесс перепечатки текстов включает следующие этапы: транскрибирование информации с отсканированных документов, преобразование текста с книжных источников, ввод как цифровых, так и текстовых данных из отсканированных материалов, проверку после внесения исправлений, а также преобразование информации из предоставленных графических файлов в текстовый формат.

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