Подробно с кодом работ можно ознакомится на https://github.com/Vlasova
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2 месяца назад
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https://vlasova1983.github.io/TRAVEL/
https://vlasova1983.github.io/EventPlanner/
https://vlasova1983.github.io/test-SmartOrange/
https://vlasova1983.github.io/Glinec-test/
https://vlasova1983.github.io/goit-markup-hw-08/
Командные работы:
http://sergy29.github.io/team14-project/
http://nirqqen97.github.io/Filmoteka-Project/