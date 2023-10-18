Подробно с кодом работ можно ознакомится на https://github.com/Vlasova

Наполнение сайтов
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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https://vlasova1983.github.io/TRAVEL/

https://vlasova1983.github.io/EventPlanner/

https://vlasova1983.github.io/test-SmartOrange/

https://vlasova1983.github.io/Glinec-test/

https://vlasova1983.github.io/goit-markup-hw-08/

Командные работы:

http://sergy29.github.io/team14-project/

http://nirqqen97.github.io/Filmoteka-Project/

https://elenaods.github.io/goose_track

ВласоваЮлія Фронтенд укр..pdf
223 КБ