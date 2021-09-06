Полезный контент

Кроме работы я стараюсь быть полезным миру. Поэтому занимаюсь блогерством и создаю контент для разных аудиторий. Просто потому что нравится.

ВОТ ГЛАВНОЕ:

Знания на которые рекомендую обратить внимание.

Блог о работе и жизни.

Рассылку о маркетинге и удалённой работе

Канал в телераме о обо всем полезном и инетерсном, что я встречаю в мире

Страницу в фейсбуке для подглядывания за личной жизнью

Инстаграм для эстетического наслаждения.

Канал на Ютубе для тех, кто любит больше смотреть, чем читать.