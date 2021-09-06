Полезный контент

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Кроме работы я стараюсь быть полезным миру. Поэтому занимаюсь блогерством и создаю контент для разных аудиторий. Просто потому что нравится.
ВОТ ГЛАВНОЕ:
Знания на которые рекомендую обратить внимание.
Блог о работе и жизни.
Рассылку о маркетинге и удалённой работе
Канал в телераме о обо всем полезном и инетерсном, что я встречаю в мире
Страницу в фейсбуке для подглядывания за личной жизнью
Инстаграм для эстетического наслаждения.
Канал на Ютубе для тех, кто любит больше смотреть, чем читать.