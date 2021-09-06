Продающие тексты

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Текст для лендинга для продажи Help Desk сервиса

Текст для лендинга для продажи Таск Менеджера для B2B компаний

Текст для лендинга по продаже Service Desk

Текст для продажи услуги Профессиональная гигиена и пародонтология

Написал, нарисовал и сверстал лендинг для продажи Деловых Игр

Разработал лендинг для услуги Оценки персонала Хоган

Коммерческое предложение для продажи курса «убедительная презентация в Павер Поинт»

Текст маркетинг-кита для агентства Partenon

Текст + прототип для лендинга московской школы танцев DRIVE DANCE

Текст + прототип для лендинга агентства, создающего видеоролики

Текст + прототип для лендинга по привлечению инвесторов в проект

Текст + прототип для лендинга агентства leadgen.in.ua

Для главной страницы сайта бизнес-тренера

Для главной страницы сайта Елены Глушко

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