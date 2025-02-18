Промо-лендинг для группы компаний ГранитИнвест

Проект был ориентирован на создание лендинга, который будет служить эффективным инструментом для привлечения клиентов, заинтересованных в закупке гранитной плитки для благоустройства территорий. Основной задачей было разработать сайт, который быстро и понятно донесет до посетителей информацию о продукции, услугах компании и их преимуществах.

Для компании было важно, чтобы сайт выделялся на фоне конкурентов, имел простой и понятный интерфейс, а также способствовал росту конверсии за счет удобных форм обратной связи и быстрого заказа услуг.