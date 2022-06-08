Работала в США над различными проектами.

Привет!
Меня зовут Нурсипат и будет круто поработать над интересным проектом. Я 24/7 на связи, поэтому обсуждать детали заказа и вносить правки не будет проблемой.
Что я умею?
• Создание логотипа, разработка фирменного стиля, упаковка бренда.
• Вёрстка и графическое оформление многостраничных изданий: презентации, каталоги, журналы, книги.
Разработка макетов любой сложности и формата для полиграфической продукции. Подготовка к печати;
• Проектирование и дизайн сайтов: лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, сайты-визитки.
Уверенно владею:— Создавать векторную графику/иллюстрации
— Верстать (текст/брошюра/т.д)
— Создание логотипа и фирменного стиля
— Создание иконок
— Создание паттерна
— Работа с анимацией в Principle
— Создание и верстка презентации и лендинга
— Дизайн любых носителей (постеры/билеты/стикеры/журналы/что душе угодно)
Готов выполнять на высоком профессиональном уровне заказы в следующих областях:
– журналистика и интернет-журналистика (региональные и федеральные издания), интервью, авторские колонки;
– написание и редактирование статей любой тематики и объема, копирайтинг, рерайт, креативный перевод, обзоры и критика;
– перевод с/на английский язык (художественные, технические, коммерческие тексты, редактирование и комментирование переводов), деловая переписка;
– ведение и модерация тематических блогов и страниц в социальных сетях (создание, отбор и размещение контента, текстов, иллюстраций);
– работа с интернет-магазинами и другими веб-сайтами на основе баз данных (наполнение контентом, оптимизация контента, разработка предложений по оптимизации структуры);
– разработка оригинальных концепций мероприятий, рекламных кампаний, кампаний продвижения товара;
– разработка печатных материалов (брошюры, журналы, книги) «под ключ»: от стадии рукописи до отправки макета в типографию (сбор и редактирование материала, разработка и согласование дизайна, верстка, вычитка, корректура);
– разработка и проведение презентаций проектов, в т.ч. для англоязычной аудитории;
– организация и проведение лекций, мастер-классов, творческих мастерских по указанным выше направлениям, а также по литературному мастерству и темам, связанным с экологией;
– звукорежиссура «живых» мероприятий (ивенты, конференции, концерты) и работа с шоу-техникой.