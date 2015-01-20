RekaMotors (CMS OpenCart)

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Список выполненных работ:
1. Добавление карточек товаров.
1.1 Поиск в Сети максимально подробных описаний товаров и аккуратное их оформление на сайте.
1.2 Заполнение подробных характеристик (+ "тайтлы", "кейворды" и т.д.).
1.3 Поиск качественных изображений с последующей их обработкой (нужные размеры, однотипный фон, устранение логотипов и т.д.).
2. Описание категорий товаров (+ "ключевики").
3. Описание производителей (+"ключевики").