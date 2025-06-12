Ремонт стиральных машин Бровары

Добавлена
день назад
нет просмотров
Формат файла не определен или не поддерживается!

Страница «Ремонт стиральных машин в Броварах» на сайте сервисного центра «Просто-Сервис» предлагает профессиональные услуги по ремонту стиральных машин на дому в Броварах и окрестных населённых пунктах

Ремонт стиральных машин Бровары

🔧 Услуги

  • Диагностика и ремонт: выезд мастера на дом для диагностики и устранения неисправностей стиральных машин.

  • Подключение техники: профессиональное подключение новой стиральной машины.

💰 Цены

  • Диагностика и выезд: 300 грн (входит в стоимость ремонта).

  • Замена комплектующих:

    • Клапан подачи воды: 750–1100 грн.

    • Термодатчик: 800–900 грн.

    • Замок блокировки люка: 900–1600 грн.

    • Сетевой фильтр: 900–1300 грн.

    • ТЭН: 1550–2000 грн.

    • Сливной насос: 1650–2000 грн.

    • Ремонт электродвигателя: 800–1350 грн.

    • Ремонт электронного модуля: 1500–2200 грн.

  • Дополнительные услуги:

    • Извлечение посторонних предметов: 500–700 грн (без полной разборки), 1200 грн (с полной разборкой).

    • Чистка фильтров и сливных патрубков: 400–700 грн.

    • Ремонт манжеты: 600–800 грн (без учёта стоимости манжеты).

    • Вскрытие двери люка: 700 грн.

🛠 Преимущества

  • Квалифицированные мастера: опытные специалисты с более чем 10-летним стажем.

  • Гарантия: до 6 месяцев на выполненные работы.

  • Широкий спектр услуг: ремонт техники различных брендов и моделей.

  • Оперативность: быстрое реагирование на заявки и выполнение

📍 Контакты

  • Телефоны:

    • 050-339-99-81

    • 067-853-70-23

    • 093-571-30-41

  • Адрес: г. Бровары, ул. Ирины Цвелой, 13

  • Режим работы:

    • Пн-Пт: 9:00–19:00

    • Сб: 10:00–16:00

    • Вс: Выходной

Обратившись в «Просто-Сервис», вы можете быть уверены в качестве и надёжности ремонта вашей стиральной машины.