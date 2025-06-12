Страница «Ремонт стиральных машин в Броварах» на сайте сервисного центра «Просто-Сервис» предлагает профессиональные услуги по ремонту стиральных машин на дому в Броварах и окрестных населённых пунктах
Ремонт стиральных машин Бровары
🔧 Услуги
Диагностика и ремонт: выезд мастера на дом для диагностики и устранения неисправностей стиральных машин.
Подключение техники: профессиональное подключение новой стиральной машины.
💰 Цены
Диагностика и выезд: 300 грн (входит в стоимость ремонта).
Замена комплектующих:
Клапан подачи воды: 750–1100 грн.
Термодатчик: 800–900 грн.
Замок блокировки люка: 900–1600 грн.
Сетевой фильтр: 900–1300 грн.
ТЭН: 1550–2000 грн.
Сливной насос: 1650–2000 грн.
Ремонт электродвигателя: 800–1350 грн.
Ремонт электронного модуля: 1500–2200 грн.
Дополнительные услуги:
Извлечение посторонних предметов: 500–700 грн (без полной разборки), 1200 грн (с полной разборкой).
Чистка фильтров и сливных патрубков: 400–700 грн.
Ремонт манжеты: 600–800 грн (без учёта стоимости манжеты).
Вскрытие двери люка: 700 грн.
🛠 Преимущества
Квалифицированные мастера: опытные специалисты с более чем 10-летним стажем.
Гарантия: до 6 месяцев на выполненные работы.
Широкий спектр услуг: ремонт техники различных брендов и моделей.
Оперативность: быстрое реагирование на заявки и выполнение
📍 Контакты
Телефоны:
050-339-99-81
067-853-70-23
093-571-30-41
Адрес: г. Бровары, ул. Ирины Цвелой, 13
Режим работы:
Пн-Пт: 9:00–19:00
Сб: 10:00–16:00
Вс: Выходной
Обратившись в «Просто-Сервис», вы можете быть уверены в качестве и надёжности ремонта вашей стиральной машины.