Страница «Ремонт стиральных машин в Броварах» на сайте сервисного центра «Просто-Сервис» предлагает профессиональные услуги по ремонту стиральных машин на дому в Броварах и окрестных населённых пунктах



Ремонт стиральных машин Бровары

🔧 Услуги

Диагностика и ремонт : выезд мастера на дом для диагностики и устранения неисправностей стиральных машин.

Подключение техники: профессиональное подключение новой стиральной машины.

💰 Цены

Диагностика и выезд : 300 грн (входит в стоимость ремонта).

Замена комплектующих : Клапан подачи воды: 750–1100 грн. Термодатчик: 800–900 грн. Замок блокировки люка: 900–1600 грн. Сетевой фильтр: 900–1300 грн. ТЭН: 1550–2000 грн. Сливной насос: 1650–2000 грн. Ремонт электродвигателя: 800–1350 грн. Ремонт электронного модуля: 1500–2200 грн.

Дополнительные услуги : Извлечение посторонних предметов: 500–700 грн (без полной разборки), 1200 грн (с полной разборкой). Чистка фильтров и сливных патрубков: 400–700 грн. Ремонт манжеты: 600–800 грн (без учёта стоимости манжеты). Вскрытие двери люка: 700 грн.



🛠 Преимущества

Квалифицированные мастера : опытные специалисты с более чем 10-летним стажем.

Гарантия : до 6 месяцев на выполненные работы.

Широкий спектр услуг : ремонт техники различных брендов и моделей.

Оперативность: быстрое реагирование на заявки и выполнение

📍 Контакты

Телефоны : 050-339-99-81 067-853-70-23 093-571-30-41

Адрес : г. Бровары, ул. Ирины Цвелой, 13

Режим работы : Пн-Пт: 9:00–19:00 Сб: 10:00–16:00 Вс: Выходной



Обратившись в «Просто-Сервис», вы можете быть уверены в качестве и надёжности ремонта вашей стиральной машины.