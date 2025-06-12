Ремонт стиральных машин Киев

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Сервисный центр «Ремонт Стиралки» предоставляет профессиональные услуги по ремонту стиральных машин на дому в Киеве. Специалисты компании обслуживают все районы города, включая Бровары, и работают с техникой различных брендов, таких как Indesit, LG, Samsung, Whirlpool, Bosch, Ariston, Zanussi, Atlant, AEG, Electrolux, Ardo, Beko, Candy, Gorenje, Miele и другие

📞 Как заказать ремонт

Для оформления заявки необходимо позвонить по одному из следующих номеров

  • (044) 465-54-29

  • 067-011-89-42

При звонке укажите модель стиральной машины, описание поломки и точный адрес. Оператор согласует с вами удобное время для визита

🛠 Услуги и стоимость

Компания предлагает широкий спектр услуг по ремонту стиральных машин:

  • Выезд и диагностика: 400 грн (входит в стоимость ремонта).

  • Аварийное открытие замка люка: 400 грн.

  • Замена замка люка: 1000 грн + стоимость замка.

  • Извлечение посторонних предметов: от 500 грн.

  • Замена сливного насоса: от 1300 до 1800 грн.

  • Замена ТЭНа: от 1300 до 1800 грн.

  • Замена амортизаторов (2 шт.): от 900 до 1400 грн.

  • Замена приводного ремня: от 650 до 850 грн.

  • Ремонт модуля управления: от 1400 до 2000 грн.

  • Замена модуля управления: 700 грн + стоимость модуля

Стоимость запчастей оплачивается отдельно и зависит от модели и состояния техники.

🕒 Условия работы

  • Выезд мастера: возможен в любое удобное для вас время.

  • Гарантия: на все виды работ предоставляется гарантия.

  • Качество: используются только оригинальные запчасти и проверенные комплектующие.

Компания «Ремонт Стиралки» обеспечивает оперативное и качественное обслуживание, возвращая вашу технику в рабочее состояние в кратчайшие сроки.

Ремонт стиральных машин Киев