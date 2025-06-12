Сервисный центр «Ремонт Стиралки» предоставляет профессиональные услуги по ремонту стиральных машин на дому в Киеве. Специалисты компании обслуживают все районы города, включая Бровары, и работают с техникой различных брендов, таких как Indesit, LG, Samsung, Whirlpool, Bosch, Ariston, Zanussi, Atlant, AEG, Electrolux, Ardo, Beko, Candy, Gorenje, Miele и другие

📞 Как заказать ремонт

Для оформления заявки необходимо позвонить по одному из следующих номеров

(044) 465-54-29

067-011-89-42

При звонке укажите модель стиральной машины, описание поломки и точный адрес. Оператор согласует с вами удобное время для визита

🛠 Услуги и стоимость

Компания предлагает широкий спектр услуг по ремонту стиральных машин:

Выезд и диагностика : 400 грн (входит в стоимость ремонта).

Аварийное открытие замка люка : 400 грн.

Замена замка люка : 1000 грн + стоимость замка.

Извлечение посторонних предметов : от 500 грн.

Замена сливного насоса : от 1300 до 1800 грн.

Замена ТЭНа : от 1300 до 1800 грн.

Замена амортизаторов (2 шт.) : от 900 до 1400 грн.

Замена приводного ремня : от 650 до 850 грн.

Ремонт модуля управления : от 1400 до 2000 грн.

Замена модуля управления: 700 грн + стоимость модуля

Стоимость запчастей оплачивается отдельно и зависит от модели и состояния техники.

🕒 Условия работы

Выезд мастера : возможен в любое удобное для вас время.

Гарантия : на все виды работ предоставляется гарантия.

Качество: используются только оригинальные запчасти и проверенные комплектующие.

Компания «Ремонт Стиралки» обеспечивает оперативное и качественное обслуживание, возвращая вашу технику в рабочее состояние в кратчайшие сроки.

Ремонт стиральных машин Киев