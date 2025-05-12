Робота із сайтами

Повноцінна розробка сайтів будь-якої складності:
бізнес-сайти, портфоліо, лендинги
блогові платформи (у т.ч. на базі новинного контенту)
корпоративні сайти для HoReCa, освітніх центрів, салонів
інтернет-магазини (WooCommerce) із кастомними кошиками, оплатами, доставкою
платформи онлайн-курсів (LMS + інтеграція з CRM)
Що включає:
UI/UX-дизайн або адаптація готових макетів
верстка, інтеграція з WordPress
оптимізація швидкості, SEO
базова або повна адміністративна документація
техпідтримка на перший місяць