Робота із сайтами

Повноцінна розробка сайтів будь-якої складності:

бізнес-сайти, портфоліо, лендинги

блогові платформи (у т.ч. на базі новинного контенту)

корпоративні сайти для HoReCa, освітніх центрів, салонів

інтернет-магазини (WooCommerce) із кастомними кошиками, оплатами, доставкою

платформи онлайн-курсів (LMS + інтеграція з CRM)





Що включає:

UI/UX-дизайн або адаптація готових макетів

верстка, інтеграція з WordPress

оптимізація швидкості, SEO

базова або повна адміністративна документація

техпідтримка на перший місяць