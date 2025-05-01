Создание лендинга с фокусом на воронку и результат

Создание лендинга под ключ для доставки и кафе здорового питания

Разработала продающий лендинг для бренда «Oktinas Food» (доставка ПП и кафе в Анталье) — как полноценный инструмент привлечения клиентов. Страница была выстроена в формате воронки: от первого касания до оформления заказа. Лендинг стал эффективной посадочной площадкой с рекламы в Instagram и помог увеличить продажи на 200% уже в первые недели.

Проект был реализован под ключ: от структуры и дизайна до подключения аналитики и рекламных каналов.

Провела обучение персонала по самостоятельному ведению лэндинга, запуску рекламы и управлению Instagram-аккаунтом для дальнейшего роста бизнеса. Представленный проект работает, можете перейти по ссылке и задать вопросы предпринимателю о нашем сотрудничестве.