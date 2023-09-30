Статьи в Википедии с нуля

Напишу и отредактирую статью для Википедии в соответствии с установленными правилами.

Готовый вики-текст будет включать всю необходимую вики-разметку, шаблоны, ссылки на источники, категории и т. д. Кроме того, по желанию могу загрузить фотографии к статье.

Максимальный размер статьи зависит от специфики темы и наличия ссылок на источники в свободном доступе в Интернете.

Размещение статьи предполагает определённые риски, прошу предоставить для начала точную тему статьи, чтобы я вам сказал, насколько значимость темы будет соответствовать правилам Википедии.

Работаю с разными разделами Википедии: Русский, Английский, Персидский, Арабский и Аварский.