Статьи в Википедии с нуля
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3 месяца назад
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Напишу и отредактирую статью для Википедии в соответствии с установленными правилами.
Готовый вики-текст будет включать всю необходимую вики-разметку, шаблоны, ссылки на источники, категории и т. д. Кроме того, по желанию могу загрузить фотографии к статье.
Максимальный размер статьи зависит от специфики темы и наличия ссылок на источники в свободном доступе в Интернете.
Размещение статьи предполагает определённые риски, прошу предоставить для начала точную тему статьи, чтобы я вам сказал, насколько значимость темы будет соответствовать правилам Википедии.
Работаю с разными разделами Википедии: Русский, Английский, Персидский, Арабский и Аварский.
Журналист.pdf
2 МБ
Режиссёр.pdf
4 МБ
Учёный.pdf
4 МБ
Компания.pdf
5 МБ