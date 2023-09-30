Статьи в Википедии с нуля

Наполнение сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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Напишу и отредактирую статью для Википедии в соответствии с установленными правилами.

Готовый вики-текст будет включать всю необходимую вики-разметку, шаблоны, ссылки на источники, категории и т. д. Кроме того, по желанию могу загрузить фотографии к статье.

Максимальный размер статьи зависит от специфики темы и наличия ссылок на источники в свободном доступе в Интернете.

Размещение статьи предполагает определённые риски, прошу предоставить для начала точную тему статьи, чтобы я вам сказал, насколько значимость темы будет соответствовать правилам Википедии.

Работаю с разными разделами Википедии: Русский, Английский, Персидский, Арабский и Аварский.

Журналист.pdf
2 МБ
Режиссёр.pdf
4 МБ
Учёный.pdf
4 МБ
Деятель культуры.pdf
5 МБ
Компания.pdf
5 МБ
Статья на культурную тему.pdf
7 МБ