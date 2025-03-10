Стоматология Лендинг Веб-сайт

Рада поделиться одним из моих последних проектов – сайтом, который я разработала для WhiteCare Dental!

Моя цель – создать стильный, удобный и информативный сайт, который привлекает новых пациентов и делает запись на прием максимально простой. Я выделила ключевые услуги клиники, инновационные методы лечения и подчеркнула заботу о комфорте пациентов.

Чтобы укрепить доверие, я добавила раздел “Наша команда”, где пациенты могут познакомиться с опытными специалистами WhiteCare Dental, узнать об их квалификации и подходе к лечению. Это помогает пациентам чувствовать себя увереннее и комфортнее перед визитом.