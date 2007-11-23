Студия TERCIO

http://www.tercio.ru

Дизайн и разработка вэб-сайтов

Мы предлагаем разработку и поддержку веб-сайтов любого уровня сложности: от одностраничных промо-сайтов, поддерживающих отдельно взятую маркетинговую программу клиента, до сложных intranet/extranet-систем, позволяющих клиенту оптимизировать бизнес-процессы внутри компании.

Подход к разработке веб-сайта целиком зависит от того, какие конкретно задачи ставит Ваша компания перед своим представительством в Интернете. В основу нашей работы положено стремление объединить концептуальную, графическую, навигационную и технологическую составляющие веб-сайта в интересах эффективного решения задач.