Створення інтернет-магазину домініканських товарів на Shopify

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Кейс: Створення інтернет-магазину домініканських локальних товарів на Shopify

Situation: Клієнт, малий бізнес з Домініканської Республіки, займався виробництвом та продажем унікальних локальних товарів ручної роботи (кава, какао, спеції, сувеніри) на місцевому ринку. Існувала потреба розширити ринок збуту та охопити міжнародну аудиторію.

Problems:

  • Відсутність онлайн-присутності: Бізнес не мав власного інтернет-магазину, що обмежувало його можливості продажу за межами фізичної локації.

  • Обмежений ринок: Залежність від місцевого ринку робила бізнес вразливим до сезонних коливань та місцевої конкуренції.

  • Складність з міжнародними продажами: Відсутність налагодженої системи онлайн-платежів, доставки та міжнародного маркетингу ускладнювала вихід на міжнародний ринок.

  • Недостатня впізнаваність бренду: Бренд був маловідомий за межами Домініканської Республіки.

Solution: Розробка та запуск повноцінного інтернет-магазину на платформі Shopify з інтеграцією необхідних інструментів для міжнародної торгівлі.

Task:

  • Створити візуально привабливий та зручний для користувачів інтернет-магазин на Shopify, що відображає автентичність домініканських товарів.

  • Налаштувати мультивалютність та різні способи оплати, включаючи міжнародні платіжні системи.

  • Інтегрувати сервіси доставки з можливістю міжнародної відправки та відстеження замовлень.

  • Розробити стратегію контент-маркетингу для залучення міжнародної аудиторії (описи товарів, фотографії, блог).

  • Забезпечити базову SEO-оптимізацію для покращення видимості в пошукових системах.

  • Налаштувати інструменти аналітики для відстеження продажів та поведінки користувачів.

Action:

  • Проведено аналіз ніші та конкурентів на міжнародному ринку.

  • Розроблено унікальний дизайн магазину, що підкреслює походження та якість товарів.

  • Створено детальні описи товарів з акцентом на їх унікальність та історію.

  • Зроблено професійні фотографії товарів.

  • Налаштовано платіжні шлюзи (PayPal, Stripe) та інтегровано сервіси доставки (наприклад, DHL, FedEx).

  • Розроблено перші публікації для блогу, що розповідають про культуру Домініканської Республіки та процес виробництва товарів.

  • Проведено базову оптимізацію контенту для пошукових систем.

  • Встановлено Google Analytics для відстеження трафіку та конверсій.

Results:

  • Запуск повноцінного інтернет-магазину протягом узгодженого терміну.

  • Поява перших замовлень від клієнтів з США та Європи протягом першого місяця.

  • Зростання впізнаваності бренду завдяки контент-маркетингу та соціальним мережам.

  • Збільшення загального обсягу продажів на 20% протягом перших трьох місяців після запуску магазину.

  • Позитивні відгуки клієнтів щодо зручності використання сайту та якості обслуговування.