Створення інтернет-магазину домініканських товарів на Shopify

Кейс: Створення інтернет-магазину домініканських локальних товарів на Shopify

Situation: Клієнт, малий бізнес з Домініканської Республіки, займався виробництвом та продажем унікальних локальних товарів ручної роботи (кава, какао, спеції, сувеніри) на місцевому ринку. Існувала потреба розширити ринок збуту та охопити міжнародну аудиторію.

Problems:

Відсутність онлайн-присутності: Бізнес не мав власного інтернет-магазину, що обмежувало його можливості продажу за межами фізичної локації.

Обмежений ринок: Залежність від місцевого ринку робила бізнес вразливим до сезонних коливань та місцевої конкуренції.

Складність з міжнародними продажами: Відсутність налагодженої системи онлайн-платежів, доставки та міжнародного маркетингу ускладнювала вихід на міжнародний ринок.

Недостатня впізнаваність бренду: Бренд був маловідомий за межами Домініканської Республіки.

Solution: Розробка та запуск повноцінного інтернет-магазину на платформі Shopify з інтеграцією необхідних інструментів для міжнародної торгівлі.

Task:

Створити візуально привабливий та зручний для користувачів інтернет-магазин на Shopify, що відображає автентичність домініканських товарів.

Налаштувати мультивалютність та різні способи оплати, включаючи міжнародні платіжні системи.

Інтегрувати сервіси доставки з можливістю міжнародної відправки та відстеження замовлень.

Розробити стратегію контент-маркетингу для залучення міжнародної аудиторії (описи товарів, фотографії, блог).

Забезпечити базову SEO-оптимізацію для покращення видимості в пошукових системах.

Налаштувати інструменти аналітики для відстеження продажів та поведінки користувачів.

Action:

Проведено аналіз ніші та конкурентів на міжнародному ринку.

Розроблено унікальний дизайн магазину, що підкреслює походження та якість товарів.

Створено детальні описи товарів з акцентом на їх унікальність та історію.

Зроблено професійні фотографії товарів.

Налаштовано платіжні шлюзи (PayPal, Stripe) та інтегровано сервіси доставки (наприклад, DHL, FedEx).

Розроблено перші публікації для блогу, що розповідають про культуру Домініканської Республіки та процес виробництва товарів.

Проведено базову оптимізацію контенту для пошукових систем.

Встановлено Google Analytics для відстеження трафіку та конверсій.

Results: